Житель Одесской области подорвался на зенитном снаряде, когда сверлил его - в каком он состоянии

Кареты скорой помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Житель Измаильской ОТГ в Одесской области подорвался на найденном зенитном снаряде, когда пытался его просверлить. Сейчас медики оказывают пострадавшему помощь, его состояние оценивают как средней степени тяжести.

Об этом сообщает Измаильская райгосадминистрация.

Подробности взрыва

В Измаильскую городскую больницу был доставлен с осколочными ранениями житель Измаильского района. Как выяснилось, он нашел снаряд от зенитной установки, который не разорвался, и решил его дома просверлить. В результате устройство сдетонировало и разорвалось у него в руках. Состояние пострадавшего сейчас оценивается как средней степени тяжести.

В связи с происшествием жителей громады предупредили об угрозе от взрывоопасных предметов.

"Оперативный штаб напоминает всем о необходимости соблюдения правил безопасности при обнаружении потенциально взрывоопасных предметов: ни в коем случае не приближаться и не прикасаться к ним и немедленно сообщать об опасных находках в соответствующие службы", — говорится в сообщении Измаильской РГА.

Сообщение о происшествии. Фото: скриншот поста Измаильской РГА

