Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине у мужчины в руках разорвался снаряд — детали

На Одесчине у мужчины в руках разорвался снаряд — детали

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 16:00
Житель Одесской области подорвался на зенитном снаряде, когда сверлил его - в каком он состоянии
Кареты скорой помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Житель Измаильской ОТГ в Одесской области подорвался на найденном зенитном снаряде, когда пытался его просверлить. Сейчас медики оказывают пострадавшему помощь, его состояние оценивают как средней степени тяжести.

Об этом сообщает Измаильская райгосадминистрация.

Реклама
Читайте также:

Подробности взрыва

В Измаильскую городскую больницу был доставлен с осколочными ранениями житель Измаильского района. Как выяснилось, он нашел снаряд от зенитной установки, который не разорвался, и решил его дома просверлить. В результате устройство сдетонировало и разорвалось у него в руках. Состояние пострадавшего сейчас оценивается как средней степени тяжести.

В связи с происшествием жителей громады предупредили об угрозе от взрывоопасных предметов.

"Оперативный штаб напоминает всем о необходимости соблюдения правил безопасности при обнаружении потенциально взрывоопасных предметов: ни в коем случае не приближаться и не прикасаться к ним и немедленно сообщать об опасных находках в соответствующие службы", — говорится в сообщении Измаильской РГА.

None - фото 1
Сообщение о происшествии. Фото: скриншот поста Измаильской РГА

Напомним, недавно мы писали о том, какие мины находят в Черном море. А также об усиленных проверках на пляжах Одесской области из-за опасности.

Одесса Одесская область Новости Одессы ранение снаряды
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации