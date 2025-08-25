Житель Одесской области подорвался на зенитном снаряде, когда сверлил его - в каком он состоянии

На Одесчине у мужчины в руках разорвался снаряд — детали
Житель Измаильской ОТГ в Одесской области подорвался на найденном зенитном снаряде, когда пытался его просверлить. Сейчас медики оказывают пострадавшему помощь, его состояние оценивают как средней степени тяжести.
Об этом сообщает Измаильская райгосадминистрация.
Подробности взрыва
В Измаильскую городскую больницу был доставлен с осколочными ранениями житель Измаильского района. Как выяснилось, он нашел снаряд от зенитной установки, который не разорвался, и решил его дома просверлить. В результате устройство сдетонировало и разорвалось у него в руках. Состояние пострадавшего сейчас оценивается как средней степени тяжести.
В связи с происшествием жителей громады предупредили об угрозе от взрывоопасных предметов.
"Оперативный штаб напоминает всем о необходимости соблюдения правил безопасности при обнаружении потенциально взрывоопасных предметов: ни в коем случае не приближаться и не прикасаться к ним и немедленно сообщать об опасных находках в соответствующие службы", — говорится в сообщении Измаильской РГА.
