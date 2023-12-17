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На Одещині в селі відремонтують водогін — скільки коштуватимуть роботи

17 грудня 2023 19:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині в селі відремонтують водогін — скільки коштуватимуть роботи
Труби для водогону. Ілюстративне фото. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одеській області планують відремонтувати частину водогону. Йдеться про сталеву ділянку довжиною у 142 метри на ремонт якого витратять понад чотири мільйони. Роботи мають бути виконані до кінця цього року.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro

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Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

За даними відкритого аукціону, замовником виступило КП "Чорноморськводоканал", який готовий витратити на реконструкцію водогону  4 112 446 гривень. Закупівля була проведена без використання електронної системи, тобто без аукціону. Підряд віддали компанії ТОВ "АВТО-М". Через те, що ділянка, яка підлягає реконструкції знаходиться на міжнародному автошляху М27 — роботи мають бути виконані у найкоротші терміни, щоб не заважати руху транспорту. 

Що планують зробити

У тендерній документації йдеться, що планується реконструкція сталевої ділянки водогону за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Молодіжне, вул. Заводська. Підрядник має:

  • укласти водопровід Д 700 мм
  • відновити дорожнє покриття

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, на Одещині провели черговий тендер на ремонт дороги. Йдеться про село Маринівка, де на відновлення шматка дорожнього полотна готові витратити понад мільйон гривень.

Також ми писали, що у селі Дачне Одеського району оголосили тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах. Відомо, що на захисне сховище у маленькому селі планують виділити понад 27 мільйонів гривень. 

Додамо, у селі Авангард Одеської області планують побудувати адміністративно-господарські споруди. Відомо, що витратити на роботи селищна рада готова понад 22 мільйони гривень. 

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