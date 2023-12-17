На Одесчине в селе отремонтируют водопровод — сколько будут стоить работы
В Одесской области планируется отремонтировать часть водопровода. Речь идет о стальном участке длиной в 142 метра на ремонт которого потратят более четырех миллионов. Работы должны быть выполнены до конца этого года.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
По данным открытого аукциона, заказчиком выступило КП "Черноморскводоканал", готовый потратить на реконструкцию водопровода 4 112 446 гривен. Закупка была произведена без использования электронной системы, то есть без аукциона. Подряд отдали компании ООО "АВТО-М". Из-за того, что участок, подлежащий реконструкции, находится на международной автодороге М27 — работы должны быть выполнены в кратчайшие сроки, чтобы не мешать движению транспорта.
Что планируют сделать
В тендерной документации говорится, что планируется реконструкция стального участка водопровода по адресу: Одесская область, Одесский район, с. Молодежное, ул. Заводская. Подрядчик должен:
- уложить водопровод Д 700 мм
- восстановить дорожное покрытие
Другие тендеры в Одесской области
Напомним, в Одесской области провели очередной тендер на ремонт дороги. Речь идет о селе Мариновка, где на восстановление куска дорожного полотна готовы потратить более миллиона гривен.
Также мы писали, что в селе Дачное Одесского района объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях. Известно, что на защитное хранилище в маленькой деревне планируют выделить более 27 миллионов гривен.
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