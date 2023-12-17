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На Одесчине в селе отремонтируют водопровод — сколько будут стоить работы

17 декабря 2023 19:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Одесчине в селе отремонтируют водопровод — сколько будут стоить работы
Трубы для водопровода. Иллюстративная фотография. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области планируется отремонтировать часть водопровода. Речь идет о стальном участке длиной в 142 метра на ремонт которого потратят более четырех миллионов. Работы должны быть выполнены до конца этого года.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Уведомление о тендере. Фото: скриншот

По данным открытого аукциона, заказчиком выступило КП "Черноморскводоканал", готовый потратить на реконструкцию водопровода 4 112 446 гривен. Закупка была произведена без использования электронной системы, то есть без аукциона. Подряд отдали компании ООО "АВТО-М". Из-за того, что участок, подлежащий реконструкции, находится на международной автодороге М27 — работы должны быть выполнены в кратчайшие сроки, чтобы не мешать движению транспорта.

Что планируют сделать

В тендерной документации говорится, что планируется реконструкция стального участка водопровода по адресу: Одесская область, Одесский район, с. Молодежное, ул. Заводская. Подрядчик должен:

  • уложить водопровод Д 700 мм
  • восстановить дорожное покрытие

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одесской области провели очередной тендер на ремонт дороги. Речь идет о селе Мариновка, где на восстановление куска дорожного полотна готовы потратить более миллиона гривен.

Также мы писали, что в селе Дачное Одесского района объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях. Известно, что на защитное хранилище в маленькой деревне планируют выделить более 27 миллионов гривен.

В селе Авангард Одесской области планируют построить административно-хозяйственные сооружения. Известно, что потратить на работы поселковый совет готов более 22 миллионов гривен.

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