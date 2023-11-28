На Одещині вчителька провела онлайн-урок у заметеному автобусі

Вчителька проводить урок в автобусі. Фото: скриншот

Попри сильну заметіль на перебої зі звʼязком, одеські освітяни продовжують надавати знання учням. Вчителька зарубіжної літератури провела онлайн-урок під час снігового затору на трасі Київ — Одеса.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

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"Марина Червенкова попри те, що перебувала вже 20 годин у сніговому полоні, о 8 годині ранку розпочала онлайн-урок зарубіжної літератури в одеському ліцеї №67", — йдеться у повідомленні очевидців.

Освітній процес на Одещині

За інформацією очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, через ускладнені погодні умови, навчальні заклади регіону можуть працювати у змішаному форматі або повністю дистанційно, якщо є для цього умови.

"Кожна громада окремо, зважаючи на ситуацію (наявність світла, тепла, зв'язку, інтернету та ін.), приймає рішення, як організувати роботу закладів освіти", — написав Кіпер.

Нагадаємо, під час тривалої негоди в Одеській області, у снігових заторах померло 5 людей. Серед постраждалих був військовий ЗСУ.

Також ми писали, що одеські комунальники завчасно підготувалися до ліквідації наслідків негоди. Найбільше у розчищенні міста від снігу були залучені працівники КП "Міські дороги".