На Одесчине учительница провела онлайн-урок в замеченном автобусе

Учительница проводит урок в автобусе. Фото: скриншот

Несмотря на сильную метель на перебоях со связью, одесские педагоги продолжают давать знания учащимся. Учительница зарубежной литературы провела онлайн-урок во время снежной пробки на трассе Киев — Одесса.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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"Марина Червенкова, несмотря на то, что находилась уже 20 часов в снежном плену, в 8 часов утра начала онлайн-урок зарубежной литературы в одесском лицее №67", — говорится в сообщении очевидцев.

Образовательный процесс в Одесской области

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, из-за усложненных погодных условий, учебные заведения региона могут работать в смешанном формате или полностью дистанционно, если есть для этого условия.

"Каждое общество отдельно, учитывая ситуацию (наличие света, тепла, связи, интернета и др.), принимает решение, как организовать работу учебных заведений", — написал Кипер.

Напомним, во время продолжительной непогоды в Одесской области, в снежных пробках умерло 5 человек. Среди пострадавших был военный ВСУ.

Также мы писали, что одесские коммунальщики заранее подготовились к ликвидации последствий непогоды. Больше всего в расчистке города от снега были привлечены работники КП "Городские дороги".