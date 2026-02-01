Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині відкривають додаткові пункти незламності — причини

На Одещині відкривають додаткові пункти незламності — причини

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 13:10
Пункти незламності в Одеській області — де працюють і як знайти
Люди в пункті незламності. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через негоду та перевантаження енергосистеми в Одеській області розширили мережу Пунктів незламності. Тут мешканці можуть зігрітися, зарядити телефони та випити гарячого чаю.

Про це у неділю, 1 лютого, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Скільки пунктів незламності працює на Одещині

За його словами, станом на 1 лютого 2026 року в регіоні функціонують 566 Пунктів незламності. З них 277 розташовані безпосередньо в Одесі. За минулу добу додатково розгорнули ще 23 таких пункти, щоб допомога була ближчою до людей.

Як дізнатися адреси пунктів незламності

Адреси Пунктів незламності можна знайти у застосунку "Дія". Після завантаження мапи свого регіону вона працює навіть без мобільного зв’язку та інтернету, що особливо важливо під час відключень електроенергії.

За минулу добу, 31 січня, фахівці повернули електропостачання у домівки 320 тисяч родин у 558 населених пунктах Одещини. Аварійні бригади працювали безперервно, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки негоди.

Ситуація зі світлом на Одещині

За інформацією ДТЕК, станом на 1 лютого без світла залишаються ще понад 33 тисячі споживачів у 176 селах і містах області. Найскладніша ситуація зберігається у Березівському, Білгород-Дністровському та Одеському районах.

Нагадаємо, аварія в енергосистемі України могла бути диверсією Придністров'я. Також ми писали, що сьогодні сотні одеситів залишилися без води.

Одеса електроенергія Одеська область Новини Одеси пункт обігріву Пункт Незламності
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації