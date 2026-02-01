Пункти незламності в Одеській області — де працюють і як знайти

Люди в пункті незламності. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через негоду та перевантаження енергосистеми в Одеській області розширили мережу Пунктів незламності. Тут мешканці можуть зігрітися, зарядити телефони та випити гарячого чаю.

Про це у неділю, 1 лютого, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реклама

Читайте також:

Скільки пунктів незламності працює на Одещині

За його словами, станом на 1 лютого 2026 року в регіоні функціонують 566 Пунктів незламності. З них 277 розташовані безпосередньо в Одесі. За минулу добу додатково розгорнули ще 23 таких пункти, щоб допомога була ближчою до людей.

Як дізнатися адреси пунктів незламності

Адреси Пунктів незламності можна знайти у застосунку "Дія". Після завантаження мапи свого регіону вона працює навіть без мобільного зв’язку та інтернету, що особливо важливо під час відключень електроенергії.

За минулу добу, 31 січня, фахівці повернули електропостачання у домівки 320 тисяч родин у 558 населених пунктах Одещини. Аварійні бригади працювали безперервно, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки негоди.

Ситуація зі світлом на Одещині

За інформацією ДТЕК, станом на 1 лютого без світла залишаються ще понад 33 тисячі споживачів у 176 селах і містах області. Найскладніша ситуація зберігається у Березівському, Білгород-Дністровському та Одеському районах.

Нагадаємо, аварія в енергосистемі України могла бути диверсією Придністров'я. Також ми писали, що сьогодні сотні одеситів залишилися без води.