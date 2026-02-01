Видео
Україна
Видео

На Одесчине открывают дополнительные пункты несокрушимости

На Одесчине открывают дополнительные пункты несокрушимости

Дата публикации 1 февраля 2026 13:10
Пункты несокрушимости в Одесской области - где работают и как найти
Люди в пункте несокрушимости. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за непогоды и перегрузки энергосистемы в Одесской области расширили сеть Пунктов несокрушимости. Здесь жители могут согреться, зарядить телефоны и выпить горячего чая.

Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

Сколько пунктов несокрушимости работает в Одесской области

По его словам, по состоянию на 1 февраля 2026 года в регионе функционируют 566 пунктов несокрушимости. Из них 277 расположены непосредственно в Одессе. За минувшие сутки дополнительно развернули еще 23 таких пункта, чтобы помощь была ближе к людям.

Как узнать адреса пунктов несокрушимости

Адреса Пунктов несокрушимости можно найти в приложении "Дія". После загрузки карты своего региона оно работает даже без мобильной связи и интернета, что особенно важно во время отключений электроэнергии.

За минувшие сутки, 31 января, специалисты вернули электроснабжение в дома 320 тысяч семей в 558 населенных пунктах Одесской области. Аварийные бригады работали непрерывно, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия непогоды.

Ситуация со светом в Одесской области

По информации ДТЭК, по состоянию на 1 февраля без света остаются еще более 33 тысяч потребителей в 176 селах и городах области. Самая сложная ситуация сохраняется в Березовском, Белгород-Днестровском и Одесском районах.

Напомним, авария в энергосистеме Украины могла быть диверсией Приднестровья. Также мы писали, что сегодня сотни одесситов остались без воды.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
