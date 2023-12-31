На Одещині відремонтують навчальний заклад, який постраждав від російської ракети

ДНЗ "Іллічівський професійний судноремонтний ліцей". Фото: google

У місті Чорноморськ, що на Одещині відремонтують професійний судноремонтний ліцей пошкоджений внаслідок російської атаки. Відомо, що влучання в заклад відбулося 19 червня поточного року.

Відповідний тендер опубліковано в системі електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Що пошкоджено

Відомо, що унаслідок атаки було пошкоджено:

металопластикові вікна — 20 штук

склопакети — 7 штук

дерев’яні вікна — 147 штук

двері

Що відомо про тендер

Замовником виступив ДНЗ "Іллічівський професійний судноремонтний ліцей". Закупівлю провели 29 грудня без використання електронної системи, тобто без аукціону. Загальна сума робіт — 985 303 грн.

Хто проводитиме заміну вікон та дверей

Роботи віддали компанії ТОВ "БК ДЕЛЮКС ДЕВЕЛОПМЕНТ", зазначимо, що тільки за цей рік вищезазначена компанія отримала два десятки тендерів на різні ремонтні роботи в області. Роботи мають бути проведені до 31 березня 2024 року.

Що планують зробити

демонтувати ушкоджені вікна та двері

установити нові металопластикові вікна та двері

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області під кінець року вирішили відреставрувати секції у дитячому садочку. Відомо, що Великодолинська сільська рада готова виділити на роботи понад 2 мільйони гривень.

Також ми писали, у селі Маяки Одеського району оголосили тендер на будівництво Центру безпеки громадян. Відомо, що на споруду планують виділити понад 35 мільйонів гривень.

Додамо, в Одеській області планують відремонтувати міст через річку Когильник. Відомо, що на складання проєктної документації Служба відновлення інфраструктури готова витратити 4,7 мільйона гривень.