На Одесчине отремонтируют учебное заведение, которое пострадало от российской ракеты
В городе Черноморск, что в Одесской области отремонтируют профессиональный судоремонтный лицей, поврежденный в результате российской атаки. Известно, что попадание в заведение произошло 19 июня текущего года.
Соответствующий тендер опубликован в системе электронных закупок Prozorro.
Что повреждено
Известно, что в результате атаки было повреждено:
- металлопластиковые окна — 20 штук
- стеклопакеты — 7 штук
- деревянные окна — 147 штук
- дверь
Что известно о тендере
Заказчиком выступил ДОУ "Ильичевский профессиональный судоремонтный лицей". Закупку провели 29 декабря без использования электронной системы, то есть без аукциона. Общая сумма работ — 985 303 грн.
Кто будет производить замену окон и дверей
Работы отдали компании ООО "БК ДЕЛЮКС ДЕВЕЛОПМЕНТ", отметим, что только за этот год вышеупомянутая компания получила два десятка тендеров на разные ремонтные работы в области. Работы должны проводиться до 31 марта 2024 года.
Что планируют сделать
- демонтировать поврежденные окна и двери
- установить новые металлопластиковые окна и двери
Другие тендеры в Одесской области
Напомним, в Одесской области к концу года решили отреставрировать секции в детском саду. Известно, что Великодолинский сельский совет готов выделить на работы более 2 миллионов гривен.
Также мы писали, что в селе Маяки Одесского района объявили тендер на строительство Центра безопасности граждан. Известно, что на постройку планируют выделить более 35 миллионов гривен.
Добавим, в Одесской области планируют отремонтировать мост через реку Когильник. Известно, что на составление проектной документации Служба восстановления инфраструктуры готова потратить 4,7 миллиона гривен.
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