На Одесчине отремонтируют учебное заведение, которое пострадало от российской ракеты

ДОУ "Ильичевский профессиональный судоремонтный лицей". Фото: google

В городе Черноморск, что в Одесской области отремонтируют профессиональный судоремонтный лицей, поврежденный в результате российской атаки. Известно, что попадание в заведение произошло 19 июня текущего года.

Соответствующий тендер опубликован в системе электронных закупок Prozorro.

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Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

Что повреждено

Известно, что в результате атаки было повреждено:

металлопластиковые окна — 20 штук

стеклопакеты — 7 штук

деревянные окна — 147 штук

дверь

Что известно о тендере

Заказчиком выступил ДОУ "Ильичевский профессиональный судоремонтный лицей". Закупку провели 29 декабря без использования электронной системы, то есть без аукциона. Общая сумма работ — 985 303 грн.

Кто будет производить замену окон и дверей

Работы отдали компании ООО "БК ДЕЛЮКС ДЕВЕЛОПМЕНТ", отметим, что только за этот год вышеупомянутая компания получила два десятка тендеров на разные ремонтные работы в области. Работы должны проводиться до 31 марта 2024 года.

Что планируют сделать

демонтировать поврежденные окна и двери

установить новые металлопластиковые окна и двери

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одесской области к концу года решили отреставрировать секции в детском саду. Известно, что Великодолинский сельский совет готов выделить на работы более 2 миллионов гривен.

Также мы писали, что в селе Маяки Одесского района объявили тендер на строительство Центра безопасности граждан. Известно, что на постройку планируют выделить более 35 миллионов гривен.

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