На Одещині виявили підпільний завод з виробництва побутової хімії

Правоохоронці виявили склад. Фото: скриншот з відео

В Одеській області правоохоронці викрили підпільне виробництво хімічної продукції. Контрафакт під виглядом світових брендів виготовляли та зберігали в орендованих складських приміщеннях та морських контейнерах.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі підпільної діяльності

Незаконний "бізнес" організував 55-річний місцевий мешканець. Він залучив до протиправної діяльності бухгалтера, дизайнера та інших осіб, які забезпечували безперебійний процес роботи.

Під виробничі цехи та склади зберігання орендували приміщення та морські контейнери у промисловій зоні Одеси та Одеського району. "Цехи" обладнали усім необхідним для забезпечення повного циклу виробництва: сировиною для виготовлення, порошками, ароматизаторами, барвниками, фурнітурою, поліграфічною продукцією, місткостями для зберігання товару, а також устаткуванням для змішування компонентів. Підпільний бізнес щомісяця приносив понад 500 000 гривень.

Виробничі потужності дозволяли виготовляти до тисячі пляшок різноманітних засобів. Правоохоронці вилучили нелегальну продукцію на понад 10 мільйонів гривень та майже 630 000 у різній валюті.

Яке покарання загрожує

Наразі членів групи затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до трьох років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі на лаву підсудних відправили місцевого мешканця, який займався продажем контрабанди. Чоловік продавав електронні сигарети без відповідних дозволів та акцизних марок.

Також на митниці в Одеській області виявили автобус, який намагався перевезти контрабанду. Водій заховав у порожнинах салону майже 17 тисяч пачок сигарет.