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В Одесской области обнаружили подпольный завод по производству бытовой химии

5 января 2024 16:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области обнаружили подпольный завод по производству бытовой химии
Правоохранители обнаружили состав. Фото: скриншот с видео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области правоохранители разоблачили подпольное производство химической продукции. Контрафакт под видом мировых брендов производился и хранился в арендованных складских помещениях и морских контейнерах.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали подпольной деятельности

Незаконный "бизнес" организовал 55-летний местный житель. Он привлек к противоправной деятельности бухгалтера, дизайнера и других лиц, обеспечивающих бесперебойный процесс работы.

Под производственные цеха и склады арендовали помещения и морские контейнеры в промышленной зоне Одессы и Одесского района. Цехи оборудовали всем необходимым для обеспечения полного цикла производства: сырьем для изготовления, порошками, ароматизаторами, красителями, фурнитурой, полиграфической продукцией, емкостями для хранения товара, а также оборудованием для смешивания компонентов. Подпольный бизнес ежемесячно приносил более 500 тысяч гривен.

Производственные мощности позволяли производить до тысячи бутылок разнообразных средств. Правоохранители изъяли нелегальную продукцию более чем на 10 миллионов гривен и почти 630 000 в разной валюте.

Какое наказание грозит

В настоящее время члены группы задержаны и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до трех лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе на скамью подсудимых отправили местного жителя, занимавшегося продажей контрабанды. Человек продавал электронные сигареты без соответствующих разрешений и акцизных марок.

Также на таможне в Одесской области обнаружили автобус, пытавшийся перевезти контрабанду. Водитель спрятал в полостях салона около 17 тысяч пачек сигарет.

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