На Одещині виявили російське біопаливо на десятки мільйонів

Слідчі дії СБУ. Фото: Управління СБУ в Одеській області

На Одещині виявлено понад тисячу тонн паливних гранул з лушпиння соняшнику, що знаходились у 19 залізничних вагонах. Вся ця сировина російського походження.

Про це повідомляє Управління СБУ в Одеській області.

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Встановлено, що залізничні вагони з паливними гранулами прибули в Україну ще до початку повномасштабного вторгнення та перебували в режимі "транзит". За оперативними даними, вантаж належав київській компанії.

Надалі власники товару планували переправити його до третіх країн для продажу й одержання мільйонних прибутків, користуючись митними преференціями для товарів, що вивозяться з України зі зниженням митної ставки майже втричі. Загальна вартість вилученого товару і майна становить майже 39 млн грн.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

"Тіньовий бізнес" РФ в Україні

Нагадаємо, на Миколаївщині прокуратура успішно передала на управління Агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), майно на суму майже 1 млрд грн. Воно належало підсанкційному російському олігарху.

Також фахівці АРМА здійснили огляд арештованої залізної руди, яка знаходиться в порту "Південний". Майно належить російському олігарху Алішеру Усманову та було доставлено до порту з метою подальшого транспортування до Китаю. Її вирішили виставити на продаж.