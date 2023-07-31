В Одесской области обнаружили российское биотопливо на десятки миллионов

Следственные действия СБУ. Фото: Управление СБУ в Одесской области

В Одесской области обнаружено более тысячи тонн топливных гранул из шелухи подсолнечника, которые находились в 19 железнодорожных вагонах. Все это сырье российского происхождения.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

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Установлено, что железнодорожные вагоны с топливными гранулами прибыли в Украину еще до начала полномасштабного вторжения и находились в режиме "транзит". По оперативным данным, груз принадлежал киевской компании.

В дальнейшем владельцы товара планировали переправить его в третьи страны для продажи и получения миллионных доходов, пользуясь таможенными преференциями для товаров, вывозимых из Украины со снижением таможенной ставки почти в три раза. Общая стоимость изъятого товара и имущества составляет около 39 млн грн.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

"Теневой бизнес" РФ в Украине

Напомним, в Николаевской области прокуратура успешно передала на управление Агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), имущество на сумму почти 1 млрд грн. Оно принадлежало подсанкционному русскому олигарху.

Также специалисты АРМА провели осмотр арестованной железной руды, которая находится в порту "Южный". Имущество принадлежит российскому олигарху Алишеру Усманову и было доставлено в порт с целью дальнейшей транспортировки в Китай. Ее решили выставить на продажу.