Права через Telegram: суд покарав військового з Одещини

Військовослужбовець з Одещини замовив підроблене водійське посвідчення за гроші через Telegram. Цей документ чоловік показав, коли його зупинили поліцейські. Тепер військовий заплатить штраф.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Військовий виготовив підроблені документи

Суд встановив, що на початку серпня 2024 року чоловік знайшов в інтернеті оголошення: невідома особа пропонувала "зробити" водійське посвідчення за гроші через месенджер.

Через Telegram він надіслав виконавцю свої анкетні дані, адресу та фото. Після цього отримав посвідчення водія, яке не відповідало офіційному зразку. За документ чоловік перерахував 8 180 гривень через термінал.

Згодом поліцейські зупинили машину, якою керував військовий, через порушення правил дорожнього руху та попросили документи. Чоловік показав підроблене водійське посвідчення. Під час перевірки документ не знайшли в базі, а за характеристиками він не відповідав встановленому зразку. Томі документ вилучили.

Яке покарання призначили

Обвинувачений визнав провину і погодився на спрощений розгляд справи без судового засідання. Суд визнав військового винним за статтями про пособництво у підробленні документа та використання свідомо підробленого документа. Йому призначили штраф 17 000 гривень. Також з чоловіка додатково стягнули 3816,72 грн за проведення експертизи.

Нагадаємо, у мережі з’явилися дописи про те, що в Овідіополі 42-річний чоловік начебто зазнав серйозних травм під час спроби втечі з ТЦК. Також ми писали, що на Одещині правоохоронці виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння та проблеми з документами.