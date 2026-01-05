Права из-за Telegram: суд наказал военного из Одесской области

Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Военнослужащий из Одесской области заказал поддельное водительское удостоверение за деньги через Telegram. Этот документ мужчина показал, когда его остановили полицейские. Теперь военный заплатит штраф.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Военный изготовил поддельные документы

Суд установил, что в начале августа 2024 года мужчина нашел в интернете объявление: неизвестный предлагал "сделать" водительское удостоверение за деньги через мессенджер.

Через Telegram он прислал исполнителю свои анкетные данные, адрес и фото. После этого получил водительское удостоверение, которое не соответствовало официальному образцу. За документ мужчина перечислил 8 180 гривен через терминал.

Впоследствии полицейские остановили машину, которой управлял военный, из-за нарушения правил дорожного движения и попросили документы. Мужчина показал поддельное водительское удостоверение. Во время проверки документ не нашли в базе, а по характеристикам он не соответствовал установленному образцу. Томи документ изъяли.

Какое наказание назначили

Обвиняемый признал вину и согласился на упрощенное рассмотрение дела без судебного заседания. Суд признал военного виновным по статьям о пособничестве в подделке документа и использовании заведомо поддельного документа. Ему назначили штраф 17 000 гривен. Также с мужчины дополнительно взыскали 3816,72 грн за проведение экспертизы.

