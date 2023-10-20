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На Одещині викрили чоловіка, який знімав дитячу порнографію

20 жовтня 2023 13:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині викрили чоловіка, який знімав дитячу порнографію
Поліція знайшла речові докази у телефоні. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали правопорушника, який зберігав та розповсюджував дитячу порнографію. Також молодика підозрюють у сексуальних стосунках з неповнолітньою дівчинкою.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

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За інформацією правоохоронців, під час моніторингу соціальних мереж, поліцейські виявили відео на якому 19-річний мешканець Одеського району вступ у статевий акт з малолітньою дівчиною. 

Після обшуку за місцем проживання ґвалтівника, в його мобільному телефоні виявили відеофайли, що містили сцени дитячої порнографії. Серед різних відео, які зловмисник завантажив з мережі Інтернет, був також і медіафайл за участі його неповнолітньої подруги. Молодик за винагороду знімав дівчинку в сексуальних сценах та публікував ці відео в Інтернеті. 

Яке покарання загрожує

Правопорушнику повідомили про підозру за частинами 1 та 3 статті 301-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. 

Нагадаємо, у Миколаєві, Одесі та Києві розкрита схема заробітку мільйонів гривень щомісячно від діяльності фактичних та віртуальних порностудій. Правоохоронці викрили 47-річну організаторку та двох її адміністраторок, які збагачувались на несанкціонованій діяльності.

Також ми писали, що поліцейські Одеси затримали 26-річного чоловіка, який керував сутенерською діяльністю та залучав жінок до проституції. За цей злочин йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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