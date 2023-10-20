В Одесской области разоблачили мужчину, который снимал детскую порнографию

Полиция обнаружила вещественные доказательства в телефоне. Фото: Нацполиция

В Одесской области задержан правонарушитель, который хранил и распространял детскую порнографию. Также молодого человека подозревают в сексуальных отношениях с несовершеннолетней девочкой.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором 19-летний житель Одесского района вступление в половой акт с малолетней девушкой.

После обыска по месту жительства насильника, в его мобильном телефоне обнаружили видеофайлы, содержащие сцены детской порнографии. Среди разных видео, которые злоумышленник скачал из сети Интернет, был также и медиафайл с участием его несовершеннолетней подруги. Молодой человек за вознаграждение снимал девочку в сексуальных сценах и публиковал эти видео в Интернете.

Какое наказание грозит

Правонарушителю сообщили о подозрении по частям 1 и 3 статьи 301-1 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Николаеве, Одессе и Киеве раскрыта схема заработка миллионов гривен ежемесячно от деятельности фактических и виртуальных порностудий. Правоохранители разоблачили 47-летнюю организатора и двух ее администраторов, которые обогащались на несанкционированной деятельности.

Также мы писали, что полицейские Одессы задержали 26-летнего мужчину, который руководил сутенерской деятельностью и привлекал женщин к проституции. За это преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.