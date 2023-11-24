На Одещині викрили підпільний кол-центр

Затримані злочинці. Фото: Нацполіція

В Одеській області затримали злочинне угрупування, які виманювали гроші у людей. Своїми діями шахраям вдавалося "заробити" до 200 тисяч доларів на місяць.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі злочинної діяльності

Працівники так званого кол-центру злочинним шляхом виманювали гроші у громадян України, Молдови, Польщі, Іспанії, Чехії, Італії, США, Об’єднаних Арабських Еміратів, які зберігалися на банківських рахунках потерпілих.

Очолював банду раніше судимий громадянин Грузії, який зі своїми друзями організував цей "бізнес". Злочинці діяли під прикриттям торгівлі акціями на одній з інтернет-платформ. Фактично ж правопорушники добували інформацію про потерпілих, дзвонили їм і пропонували хороший заробіток за мінімальний вклад у біржу.

Ошукані люди "вкладали" гроші на банківські рахунки учасників ОЗГ, які там і осідали. Також зловмисники дізнавалися від громадян персональні відомості, що давало їм можливість самостійно знімати гроші з чужих карток. Якщо люди не надавали конфіденційні дані, правопорушники вмовляли їх убезпечити мобільний телефон або комп’ютер від нібито небезпечних програм і встановити "захист".

У такий спосіб зловмисники "заробляли" від 150 до 200 тисяч доларів США на місяць. Потерпілих громадян поліцейські встановлюють. Наразі відомо про трьох.

Яке покарання загрожує

Наразі вдалося затримати 16 учасників схеми, на чолі з організатором. Їм усім повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 ККУ. Шахраям загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили шахрайську схему з продажу портативних зарядних пристроїв. Відомо, що "торговець" намагався збути неіснуючий товар із камери у слідчому ізоляторі.

Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який обманював громадян при продажу кросівок. Приймаючи оплату, він не відправляв товар людям. На його "хитрощі" попалися троє людей. Тепер шахраю загрожує штраф або позбавлення волі.