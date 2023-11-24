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В Одесской области разоблачили подпольный колл-центр

24 ноября 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области разоблачили подпольный колл-центр
Задержанные преступники. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержали преступную группировку, которая выманивала деньги у людей. Своими действиями мошенникам удавалось "заработать" до 200 тысяч долларов в месяц.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали преступной деятельности

Сотрудники так называемого колл-центра преступным путем выманивали деньги у граждан Украины, Молдовы, Польши, Испании, Чехии, Италии, США, Объединенных Арабских Эмиратов, хранившихся на банковских счетах потерпевших.

Возглавлял банду ранее судимый гражданин Грузии, со своими друзьями организовавший этот "бизнес". Преступники действовали под прикрытием торговли акциями на одной из интернет-платформ. Фактически же правонарушители добывали информацию о потерпевших, звонили им и предлагали хороший заработок за минимальный вклад в биржу.

Обманутые люди "вкладывали" деньги на банковские счета участников ОПГ, которые там и оседали. Также злоумышленники узнавали от граждан персональные сведения, что давало им возможность самостоятельно снимать деньги с чужих карт. Если люди не предоставляли конфиденциальные данные, правонарушители уговаривали их обезопасить мобильный телефон или компьютер от якобы опасных программ и установить защиту.

Таким образом, злоумышленники "зарабатывали" от 150 до 200 тысяч долларов США в месяц. Потерпевших граждан полицейские устанавливают. Пока известно о трех.

Какое наказание грозит

Пока удалось задержать 16 участников схемы, во главе с организатором. Им всем сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УК. Мошенникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили мошенническую схему по продаже портативных зарядных устройств. Известно, что торговец пытался сбыть несуществующий товар с камеры в следственном изоляторе.

Также мы писали, что в Одессе задержали мужчину, обманывавшего граждан при продаже кроссовок. Принимая оплату, он не отправлял товар людям. На его "уловки" попались три человека. Теперь мошеннику грозит штраф или лишение свободы.

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