В одеській колонії викрили шахрая, який ошукав літню жінку

Літня людина вводить номер картки. Фото: pixabay

Одеські правоохоронці викрили зловмисника, який ошукав телефоном літню жінку. Чоловік з виправної колонії зателефонував старенькій та обманом виманив у неї 15 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі схеми

Утриманець виправної колонії набрав випадковий номер телефону, щоб виманити гроші. Потерпіла підняла слухавку та сплутала голос шахрая зі своїм племінником. Зловмисник повідомив їй, що потрапив до медичного закладу та терміново потребує 15 тисяч гривень на лікування. Жінка відразу перерахувала гроші на вказаний ним рахунок.

Лише згодом старенька вирішила дізнатися про стан здоровʼя племінника у його сестри та зрозуміла, що мала справу із шахраєм, після чого звернулася до поліції.

Яке покарання загрожує

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує додаткових три роки ув'язнення за шахрайство.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили шахрайську схему з продажу портативних зарядних пристроїв. Відомо, що "торговець" намагався збути неіснуючий товар із камери у слідчому ізоляторі.

Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який обманював громадян при продажу кросівок. Приймаючи оплату, він не відправляв товар людям. На його "хитрощі" попалися троє людей. Тепер шахраю загрожує штраф або позбавлення волі.