Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В одеській колонії викрили шахрая, який ошукав літню жінку arrow

В одеській колонії викрили шахрая, який ошукав літню жінку

23 листопада 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В одеській колонії викрили шахрая, який ошукав літню жінку
Літня людина вводить номер картки. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеські правоохоронці викрили зловмисника, який ошукав телефоном літню жінку. Чоловік з виправної колонії зателефонував старенькій та обманом виманив у неї 15 тисяч гривень. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

Читайте також:

Деталі схеми

Утриманець виправної колонії набрав випадковий номер телефону, щоб виманити гроші. Потерпіла підняла слухавку та сплутала голос шахрая зі своїм племінником.  Зловмисник повідомив їй, що потрапив до медичного закладу та терміново потребує 15 тисяч гривень на лікування. Жінка відразу перерахувала гроші на вказаний ним рахунок.

Лише згодом старенька вирішила дізнатися про стан здоровʼя племінника у його сестри та зрозуміла, що мала справу із шахраєм, після чого звернулася до поліції.

Яке покарання загрожує

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує додаткових три роки ув'язнення за шахрайство. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили шахрайську схему з продажу портативних зарядних пристроїв. Відомо, що "торговець" намагався збути неіснуючий товар із камери у слідчому ізоляторі. 

Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який обманював громадян при продажу кросівок. Приймаючи оплату, він не відправляв товар людям. На його "хитрощі" попалися троє людей. Тепер шахраю загрожує штраф або позбавлення волі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Біль, смерть та сльози: Бадоєв показав чутливе кіно про вторгнення РФ - 80x80

Біль, смерть та сльози: Бадоєв показав чутливе кіно про вторгнення РФ

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

18:20 В Одеській області з'явиться нова траса — деталі

Актуальне по темі