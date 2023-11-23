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В одесской колонии разоблачили мошенника, который обманул пожилую женщину

23 ноября 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В одесской колонии разоблачили мошенника, который обманул пожилую женщину
Пожилой человек вводит номер карты. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесские правоохранители разоблачили злоумышленника, который обманул по телефону пожилую женщину. Мужчина из исправительной колонии позвонил старушке и обманом выманил у нее 15 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали схемы

Заключенный набрал случайный номер телефона, чтобы выманить деньги. Потерпевшая подняла трубку и спутала голос мошенника со своим племянником. Злоумышленник сообщил ей, что попал в медицинское учреждение и срочно нуждается в 15 тысячах гривен на лечение. Женщина сразу перечислила деньги на указанный им счет.

Лишь впоследствии старушка решила узнать состояние здоровья племянника у его сестры и поняла, что имела дело с мошенником, после чего обратилась в полицию.

Какое наказание грозит

Пока ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса. Мужчине грозят дополнительные три года заключения за мошенничество.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили мошенническую схему по продаже портативных зарядных устройств. Известно, что торговец пытался сбыть несуществующий товар из камеры в следственном изоляторе.

Также мы писали, что в Одессе задержали мужчину, обманывавшего граждан при продаже кроссовок. Принимая оплату, он не отправлял товар людям. На его "уловки" попались три человека. Теперь мошеннику грозит штраф или лишение свободы.

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