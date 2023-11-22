Продавав гаджети з СІЗО — в Одесі викрили шахрая
В Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який "вів бізнес" з камери слідчого ізолятора. Шахрай намагався "продавати" гаджети за заниженою ціною.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції України в Одеській області.
Деталі шахрайської схеми
Засуджений до 12 років увʼязнення зловмисник налагодив свій "бізнес" з продажу мобільних телефонів та аксесуарів в одеській виправній колонії. Шахрай розмістив на одному із популярних сайтів оголошення про продаж павербанків вартістю тисяча гривень, а при спілкуванні з потенційними покупцями просив перерахувати йому завдаток у розмірі 300 гривень. З початку листопада у такий спосіб він ошукав, а потім заблокував 13 жителів Одеси, від яких загалом отримав на телефонний рахунок 3900 гривень.
Втративши зв’язок з продавцем і не дочекавшись від нього обіцяного товару, громадяни звернулися до правоохоронців.
Що знайшли під час обшуку у камері
- мобільний телефон,
- SIM-картку,
- чорнові записи з доказами протиправної діяльності.
Яке покарання загрожує
Зловмиснику повідомили про підозру у шахрайстві за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йому додатково загрожує до трьох років увʼязнення. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили шахрайську схему з продажу портативних зарядних пристроїв. Відомо, що "торговець" намагався збути неіснуючий товар з камери у слідчому ізоляторі.
Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який обманював громадян при продажу кросівок. Приймаючи оплату, він не відправляв товар людям. На його "хитрощі" попалися троє людей. Тепер шахраю загрожує штраф або позбавлення волі.
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