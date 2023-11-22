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Продавав гаджети з СІЗО — в Одесі викрили шахрая

22 листопада 2023 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Продавав гаджети з СІЗО — в Одесі викрили шахрая
Шахрай працює за ноутбуком. Фото: puxabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який "вів бізнес" з камери слідчого ізолятора. Шахрай намагався "продавати" гаджети за заниженою ціною.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції України в Одеській області. 

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Деталі шахрайської схеми

Засуджений до 12 років увʼязнення зловмисник налагодив свій "бізнес" з продажу мобільних телефонів та аксесуарів в одеській виправній колонії. Шахрай розмістив на одному із популярних сайтів оголошення про продаж павербанків вартістю тисяча гривень, а при спілкуванні з потенційними покупцями просив перерахувати йому завдаток у розмірі 300 гривень. З початку листопада у такий спосіб він ошукав, а потім заблокував 13 жителів Одеси, від яких загалом отримав на телефонний рахунок 3900 гривень. 

Втративши зв’язок з продавцем і не дочекавшись від нього обіцяного товару, громадяни звернулися до правоохоронців.

Що знайшли під час обшуку у камері 

  • мобільний телефон,
  • SIM-картку,
  • чорнові записи з доказами протиправної діяльності.

Яке покарання загрожує

Зловмиснику повідомили про підозру у шахрайстві за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йому додатково загрожує до трьох років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили шахрайську схему з продажу портативних зарядних пристроїв. Відомо, що "торговець" намагався збути неіснуючий товар з камери у слідчому ізоляторі. 

Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який обманював громадян при продажу кросівок. Приймаючи оплату, він не відправляв товар людям. На його "хитрощі" попалися троє людей. Тепер шахраю загрожує штраф або позбавлення волі.

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