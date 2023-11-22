Продавал гаджеты из СИЗО — в Одессе разоблачили мошенника

Мошенник работает за ноутбуком. Фото: puxabay

В Одессе правоохранители разоблачили мужчину, который "вел бизнес" с камеры следственного изолятора. Мошенник пытался "продавать" гаджеты по заниженной цене.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

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Детали мошеннической схемы

Приговоренный к 12 годам тюрьмы злоумышленник наладил свой "бизнес" по продаже мобильных телефонов и аксессуаров в одесской исправительной колонии. Мошенник разместил на одном из популярных сайтов объявление о продаже павербанков стоимостью в тысячу гривен, а при общении с потенциальными покупателями просил перечислить ему задаток в размере 300 гривен. С начала ноября таким образом он обманул, а затем заблокировал 13 жителей Одессы, от которых в общей сложности получил на телефонный счет 3900 гривен.

Утратив связь с продавцом и не дождавшись от него обещанного товара, граждане обратились к правоохранителям.

Что нашли во время обыска в камере

мобильный телефон,

SIM-карту,

черновые записи с поличным.

Какое наказание грозит

Злоумышленнику сообщили о подозрении в мошенничестве по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса. Ему дополнительно грозит до трех лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили мошенническую схему по продаже портативных зарядных устройств. Известно, что торговец пытался сбыть несуществующий товар с камеры в следственном изоляторе.

Также мы писали, что в Одессе задержали мужчину, обманывавшего граждан при продаже кроссовок. Принимая оплату, он не отправлял товар людям. На его "уловки" попались три человека. Теперь мошеннику грозит штраф или лишение свободы.