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На Одещині викрили схему переправлення ухилянтів за кордон

23 січня 2024 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині викрили схему переправлення ухилянтів за кордон
Правоохоронці затримали ухилянтів. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області прикордонники викрили схему незаконного переміщення за кордон чоловіків призовного віку. Горе-бізнесмени намагалися вивезти своїй "клієнтів" до Молдови.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. 

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Деталі злочинної схеми

Водій-шахрай разом зі своїм спільником мали намір вивезти чотирьох військовозобов’язаних громадян з Київщини та Полтавщини через державний кордон до Молдови. За це злочинці отримали передоплату в електронному вигляді на криптогаманець.

Вартість перевезення для кожного "клієнта" становила від двох до п’яти тисяч доларів США, залежно від терміновості виконання. Їх затримали у Роздільнянському районі при спробі виїхати з країни поза межами пунктів пропуску. 

Яке покарання загрожує

На чотирьох правопорушників прикордонники склали протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". А от горе-підприємцям повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ. Їм загрожує до трьох років увʼязнення. 

Нагадаємо, прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали шістьох громадян України, які мали намір незаконно потрапити до Молдови. За сумнівний маршрут "втікачі" заплатили 5 тисяч доларів. 

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.

Одеса
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кордон
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Одеська область
Новини Одеси
мобілізація
ухилянти
ДПСУ

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