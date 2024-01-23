В Одесской области разоблачили схему переправки уклонистов за границу

Правоохранители задержали уклонявшихся. Фото: ГНСУ

В Одесской области пограничники разоблачили схему незаконного перемещения за границу мужчин призывного возраста. Горе-бизнесмены пытались вывезти своих "клиентов" в Молдову.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Детали преступной схемы

Водитель-мошенник вместе со своим сообщником намеревались вывезти четырех военнообязанных граждан из Киевщины и Полтавщины через государственную границу в Молдову. За это преступники получили предоплату в электронном виде на криптокошелек.

Стоимость перевозки для каждого "клиента" составляла от двух до пяти тысяч долларов США в зависимости от срочности исполнения. Их задержали в Раздельнянском районе при попытке уехать из страны за пределами пунктов пропуска.

Какое наказание грозит

На четырех правонарушителей пограничники составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". А вот горе-предпринимателям сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК. Им грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали шестерых граждан Украины, которые намеревались незаконно попасть в Молдову. За сомнительный маршрут "беглецы" заплатили 5 тысяч долларов.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. Местный житель за "вознаграждение" помогал уклонистам уехать в страны Европы.