На Одещині викрили схему з мільйонами на військових

Поліція документує справу. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

На Одещині до суду передали справу щодо п'ятьох учасників організованої групи з числа командування військової частини. Вони фіктивно оформлювали чоловіків на військову службу та привласнювали державні кошти. Загальна сума збитків перевищила 15,1 млн грн. Обвинуваченим загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Фіктивна служба

За версією слідства, організатором схеми був командир окремого батальйону. До незаконної діяльності він залучив трьох своїх заступників і командира роти. Протягом 2022–2025 років вони нібито оформлювали на службу чоловіків призовного віку, які фактично не служили. На таких людей готували службові документи про призов і проходження служби. Після цього їм нараховували грошове забезпечення, премії та інші виплати. Гроші надходили на банківські рахунки, після чого їх знімали готівкою та розподіляли між учасниками схеми.

Мільйонні збитки

За даними правоохоронців, фіктивно оформили 19 осіб. Вони не виконували обов'язків військової служби, але отримували виплати за підробленими документами. Загалом державі завдали збитків на понад 15,1 млн грн. Саме таку суму, за версією слідства, привласнили учасники організованої групи.

Що вилучили

Правоохоронці повідомили, що провели понад 100 санкціонованих обшуків у кількох областях України. Під час слідчих дій вилучили документи, чорнові записи, ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки, готівку та інші речові докази. Фігурантів затримали, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Четверо обвинувачених скористалися цією можливістю.

Справу передали до суду

Усіх п'ятьох обвинувачують у зловживанні службовим становищем, службовому підробленні та пособництві в ухиленні від військової служби шляхом підроблення документів. Обвинувальні акти вже скерували до суду. Якщо провину обвинувачених доведуть у суді, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Інші випадки

У червні в Одесі правоохоронці викрили офіцера одного з районних ТЦК та СП, якого підозрюють у вимаганні хабаря. За даними слідства, він нібито вимагав тисячу літрів дизельного пального за допомогу військовозобов'язаному у вирішенні питань із військовим обліком. Підозрюваного затримали після отримання 100 талонів на пальне по 10 літрів кожен.

Слідство вважає, що офіцер обіцяв посприяти видаленню інформації про чоловіка із системи "Оберіг", оформленню направлення на військово-лікарську комісію та отриманню висновку про придатність до служби лише в нештурмових підрозділах. Суд відправив його під варту з правом внесення застави майже 1,5 млн грн. Якщо провину доведуть, йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі до суду скерували справу щодо трьох співробітників районного ТЦК та СП, а також керівника і члена громадської організації, яких обвинувачують у вимаганні грошей у військовозобов'язаних. За даними слідства, четверо фігурантів силоміць посадили чоловіка до мікроавтобуса, возили містом та вимагали 6 тис. доларів, погрожуючи доставленням до ТЦК і відправкою на фронт. Після отримання грошей їх затримали.

Також Новини.LIVE писали, що одесит за гроші оформлювали фіктивну працевлаштованість та відрядження чоловікам, що давало відстрочку від мобілізації та можливість виїхати за кордон. "Бронь" коштувала до 8 000 доларів, відрядження — до 10 000 доларів, а за незаконне переправлення через кордон — до 15 000 доларів. Ділок зі спільниками також стягували щомісячну плату по 10 тис. грн з "клієнтів" за "обслуговування" схеми.