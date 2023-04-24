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На Одещині вилучили на користь держави майно російських підприємців

24 квітня 2023 15:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині вилучили на користь держави майно російських підприємців
Заготовки з легованої сталі. Фото: Державне бюро розслідувань
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Слідчі Державного бюро розслідувань вилучили майно, що належало країні-окупанту. Вартість продукції складає понад 4 млн грн.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Працівники ДБР виявили та вилучили на території одного з морських портів в Одеській області понад 500 тонн заготовок з легованої сталі, які перевозилися з РФ транзитом через Україну після початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року.

Судом накладено арешт на майно та передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) понад пів тисячі тонн сталевої продукції, яка належала російським комерсантам.

Зазначимо, колишньому голові Фонду держмайна оголосили про заочний арешт. Дмитра Сенниченка підозрюють у справі щодо створення злочинної організації та заволодіння коштами Одеського припортового заводу. 

Нагадаємо, правоохоронці в Одесі викрили організатора шахрайської схеми, який виманював у громадян гроші за неіснуючий товар. Зловмисник керував цим "процесом" зі слідчого ізолятора, де перебував під вартою за скоєння шахрайства та крадіжки. 

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