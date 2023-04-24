В Одесской области изъяли в пользу государства имущество российских предпринимателей

Заготовки из легированной стали. Фото: Государственное бюро расследований

Следователи Государственного бюро расследований изъяли имущество, принадлежавшее стране-оккупанту. Стоимость продукции составляет более 4 млн грн.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Сотрудники ДБР обнаружили и изъяли на территории одного из морских портов в Одесской области более 500 тонн заготовок из легированной стали, перевозимых из РФ транзитом через Украину после начала полномасштабного вторжения в марте 2022 года.

Судом наложен арест на имущество и передано в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) более полутысячи тонн стальной продукции, принадлежавшей российским коммерсантам.

Отметим, бывшему главе Фонда госимущества объявили о заочном аресте. Дмитрий Сенниченко подозревается в деле о создании преступной организации и завладении средствами Одесского припортового завода.

Напомним, правоохранители в Одессе разоблачили организатора мошеннической схемы, который выманивал у граждан деньги за несуществующий товар. Злоумышленник руководил этим процессом из следственного изолятора, где находился под стражей за совершение мошенничества и кражи.