На Одещині вирує негода — на дорогах посилено працює спецтехніка

Спецтехніка чистить дорогу. Фото: скриншот з відео

У Одеській області продовжує вирувати негода. На дорогах державного та місцевого значення не припиняється робота спецтехніки.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За його словами, усі служби працюють у посиленому режимі.

Він попередив, що негода в області вируватиме й завтра — буде сніжно й слизько.

"Тож ще раз дуже прошу утриматися від поїздок на автомобілі та без необхідності не виходити на вулицю, особливо людям поважного віку та вагітним", — написав Кіпер.

Скриншот допису Кіпера

Ситуація в районах:

Подільський район: відсутнє електропостачання у 58 населених пунктах, аварійні бригади ДТЕК продовжують відновлення. Централізоване водо-, тепло-, газопостачання присутнє. Дороги проїзні, ожеледиця, опади у вигляді снігу — підрядна та комунальна техніка працює.

Березівський район: чотири населених пункти частково без електроенергії, 79 — повністю. Газо-, тепло- та водопостачання присутнє.

Роздільнянський район: без електропостачання 66 населених пунктів; два — частково, працюють бригади ДТЕК. Тепло, водо- та газопостачання у штатному режимі.

Білгород-Дністровський район: частково відсутнє електроживлення у місті Білогород-Дністровський та селі Старосілля. В решті громад все працює в штатному режимі. Комунальні підприємства та дорожні служби здійснюють розчищення.

Ізмаїльський район: енергопостачання відсутнє в 14 населених пунктах. Щодо теплопостачання — в м. Ізмаїл котельня має витік, одна будівля нині без опалення, вранці ремонтні роботи будуть продовжені. Водопостачання, газопостачання на території району працює в штатному режимі.

Одеський район: електропостачання відсутнє повністю у 16 населених пунктах. Працюють генератори, заявки у ДТЕК подані.

Болградський район: відсутнє електропостачання в 6 населених пунктах, ведуться ремонтні роботи.

Кіпер наголосив, що по всій області функціонують пункти незламності. Всі служби працюють у посиленому режимі.

Скриншот допису Кіпера

Скриншот допису Кіпера

Скриншот допису Кіпера

Нагадаємо, що синоптики у найближчі два дні прогнозують значне погіршення погодних умов, через це усі школярі Одеської області тимчасово перейдуть на дистанційне навчання. У разі відсутності світла кожній дитині мають надати місце для навчання у Пунктах незламності.

Крім того, у звʼязку з погіршенням погодних умов в Одесі, половина громадського електротранспорту прямує до депо. Маршрути будуть забезпечені додатковими автобусами.