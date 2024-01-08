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На Одещине бурлит непогода — на дорогах усиленно работает спецтехника

8 января 2024 23:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Одещине бурлит непогода — на дорогах усиленно работает спецтехника
Спецтехника чистит дорогу. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Одесской области продолжает бурлить непогода. На дорогах государственного и местного значения не прекращается работа спецтехники.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По его словам, все службы работают в усиленном режиме.

Он предупредил, что ненастье в области будет бушевать и завтра — будет снежно и скользко.

"Итак, еще раз очень прошу воздержаться от поездок на автомобиле и без необходимости не выходить на улицу, особенно людям почтенного возраста и беременным", — написал Кипер.

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Скриншот поста Кипера

Ситуация в районах:

  • Подольский район: отсутствует электроснабжение в 58 населенных пунктах, аварийные бригады ДТЭК продолжают восстановление. Централизованное водо-, тепло-, газоснабжение присутствует. Дороги проездные, гололедица, осадки в виде снега подрядная и коммунальная техника работает.
  • Березовский район: четыре населенных пункта частично без электроэнергии, 79 полностью. Газо-, тепло- и водоснабжение есть.
  • Раздельнянский район: без электроснабжения 66 населенных пунктов; два — частично, работают бригады ДТЭК. Тепло, водо- и газоснабжение в штатном режиме.
  • Белгород-Днестровский район: частично отсутствует электропитание в городе Белогород-Днестровский и селе Староселье. В остальных общинах все работает в штатном режиме. Коммунальные предприятия и дорожные службы производят расчистку.
  • Измаильский район: энергоснабжение отсутствует в 14 населённых пунктах. Относительно теплоснабжения — в Измаиле котельная имеет утечку, одно здание сейчас без отопления, утром ремонтные работы будут продолжены. Водоснабжение, газоснабжение на территории района работает в штатном режиме.
  • Одесский район: электроснабжение отсутствует полностью в 16 населенных пунктах. Работают генераторы, заявки в ДТЭК поданы.
  • Болградский район: отсутствует электроснабжение в 6 населенных пунктах, ведутся ремонтные работы.

Кипер подчеркнул, что по всей области функционируют пункты несокрушимости. Все службы работают в усиленном режиме.

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Скриншот поста Кипера
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Скриншот поста Кипера
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Скриншот поста Кипера

Напомним, что синоптики в ближайшие два дня прогнозируют значительное ухудшение погодных условий, поэтому все школьники Одесской области временно перейдут на дистанционное обучение. В случае отсутствия света, каждому ребенку должны предоставить место для обучения в Пунктах несокрушимости.

Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий в Одессе половина общественного электротранспорта направляется в депо. Маршруты будут снабжены дополнительными автобусами.  

 

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