ДТП в Ананьєві: травмована 15-річна дівчина

ДТП на Одещині. Фото: Нацполіція України

В Одеській області сталася ДТП, у якій постраждала 15-річна пішохідка. Водій наїхав на дівчину, яка йшла дорогою. Постраждалу госпіталізували.

Про це у неділю, 28 вересня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

На Одещині водій збив підлітка

Аварія сталася в Ананьєві на вулиці Леоніда Каденюка. За попередніми даними, 22-річний водій автомобіля Renault рухався дорогою й збив дівчину, яка йшла в попутному напрямку.

Підлітку надали першу допомогу та госпіталізували. Лікарі діагностували перелом ноги та інші тілесні ушкодження.

Яке покарання за ДТП

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил дорожнього руху, що призвело до тяжких травм. У межах справи проведуть кілька експертиз: судово-медичну для підтвердження ступеня ушкоджень, а також перевірять, чи перебував водій у стані сп’яніння.

Поліцейські закликають водіїв не перевищувати швидкість та уважно стежити за дорогою, а пішоходам нагадують про важливість використання світловідбивачів у темну пору доби.

"Пішоходам нагадуємо: ходити слід по тротуарах та пішохідних доріжках. Якщо їх немає або пересуватися по них неможливо, можна рухатися велосипедними доріжками, тримаючись правого боку, або в один ряд узбіччям, тримаючись якомога правіше, а у разі його відсутності або неможливості рухатися по ньому — по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів", — додали в поліції.

