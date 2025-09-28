ДТП в Ананьеве: травмирована 15-летняя девушка

ДТП в Одесской области. Фото: Нацполиция Украины

В Одесской области произошло ДТП, в котором пострадала 15-летняя пешеход. Водитель наехал на девушку, которая шла по дороге. Пострадавшую госпитализировали.

Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Авария произошла в Ананьеве на улице Леонида Каденюка. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Renault двигался по дороге и сбил девушку, которая шла в попутном направлении.

Подростку оказали первую помощь и госпитализировали. Врачи диагностировали перелом ноги и другие телесные повреждения.

Какое наказание за ДТП

Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил дорожного движения, что привело к тяжелым травмам. В рамках дела проведут несколько экспертиз: судебно-медицинскую для подтверждения степени повреждений, а также проверят, находился ли водитель в состоянии опьянения.

Полицейские призывают водителей не превышать скорость и внимательно следить за дорогой, а пешеходам напоминают о важности использования светоотражателей в темное время суток.

"Пешеходам напоминаем: ходить следует по тротуарам и пешеходным дорожкам. Если их нет или передвигаться по ним невозможно, можно двигаться по велосипедным дорожкам, держась правой стороны, или в один ряд по обочине, держась как можно правее, а в случае его отсутствия или невозможности двигаться по нему — по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств", — добавили в полиции.

