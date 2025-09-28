Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Атака РФ на Киев — количество пострадавших стремительно растет
Главная Одесса На Одесчине водитель сбил 15-летнюю девушку — она в больнице

На Одесчине водитель сбил 15-летнюю девушку — она в больнице

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 13:36
ДТП в Ананьеве: травмирована 15-летняя девушка
ДТП в Одесской области. Фото: Нацполиция Украины

В Одесской области произошло ДТП, в котором пострадала 15-летняя пешеход. Водитель наехал на девушку, которая шла по дороге. Пострадавшую госпитализировали.

Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

В Одесской области водитель сбил подростка

Авария произошла в Ананьеве на улице Леонида Каденюка. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Renault двигался по дороге и сбил девушку, которая шла в попутном направлении.

Подростку оказали первую помощь и госпитализировали. Врачи диагностировали перелом ноги и другие телесные повреждения.

Какое наказание за ДТП

Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил дорожного движения, что привело к тяжелым травмам. В рамках дела проведут несколько экспертиз: судебно-медицинскую для подтверждения степени повреждений, а также проверят, находился ли водитель в состоянии опьянения.

Полицейские призывают водителей не превышать скорость и внимательно следить за дорогой, а пешеходам напоминают о важности использования светоотражателей в темное время суток.

"Пешеходам напоминаем: ходить следует по тротуарам и пешеходным дорожкам. Если их нет или передвигаться по ним невозможно, можно двигаться по велосипедным дорожкам, держась правой стороны, или в один ряд по обочине, держась как можно правее, а в случае его отсутствия или невозможности двигаться по нему — по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств", — добавили в полиции.

Напомним, в нацпарке "Тузловские лиманы" задержали местного жителя, который незаконно ловил рыбу на озере Алибей. Также мы писали, что в Одесской области мужчина жестоко избил односельчанина после ссоры в кафе.

ДТП Одесса авария подростки Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации