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На Одещині вжито максимальних заходів безпеки, — Гуменюк

29 липня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області посилили безпекові заходи
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Після важкого минулого тижня для Одеси та області, у регіоні почали обговорювати встановлення сучасних систем ППО. Це необхідно для захисту портової інфраструктури, яку намагаються знищити росіяни.

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в етері телемарафону.

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"Сподіваємось, що вжиті заходи будуть досить ефективними, але спостерігаючи за тим, що ворог взяв певну паузу, можна зробити висновок, що він готується до наступних атак за можливо новою тактикою", — зазначила Наталя Гуменюк.

Ми раніше писали, що ворог продовжить тиснути на порти та акваторію Чорного моря. Крім того, окупанти попереджають цивільні судна  про неможливість прямування в українські порти. 

Ситуація на фронті

На Бердянському напрямку українські військові просунулися на 10-12 кілометрів від основної лінії оборони окупантів.

За словами командира російського батальйону "Восток" Олександра Ходаковського, українська армія має змогу наносити удару по всій глибині оборони військових РФ та додав, що ці удари вбивають і принижують російське командування і контроль.

Також, за інформацією одного з мілблогерів РФ, 28 липня Збройні сили України досягли просування біля Курдюмівки та Андріївки.

Нагадаємо, в Чорному морі вирує шторм — це посилює мінну небезпеку. На чорноморському узбережжі Миколаївщини міну невідомого типу прибило на берег, і вона автоматично здетонувала. Крім того, боєприпаси також прибило до берега Одещини. 

 

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