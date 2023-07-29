В Одесской области ужесточили меры безопасности

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

После тяжелой прошлой недели для Одессы и области в регионе начали обсуждать установление современных систем ПВО. Это необходимо для защиты портовой инфраструктуры, которую пытаются уничтожить россияне.

Об этом сообщила глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Читайте также:

"Надеемся, что принятые меры будут достаточно эффективными, но наблюдая за тем, что враг взял определенную паузу, можно заключить, что он готовится к следующим атакам по возможно новой тактике", — отметила Наталья Гуменюк.

Мы раньше писали, что враг продолжит давить на порты и акваторию Черного моря. Кроме того, оккупанты предупреждают гражданские суда о невозможности следования в украинские порты.

Ситуация на фронте

На Бердянском направлении украинские военные продвинулись в 10-12 километрах от основной линии обороны оккупантов.

По словам командира российского батальона "Восток" Александра Ходаковского, украинская армия имеет возможность наносить удар по всей глубине обороны военных РФ и добавил, что эти удары убивают и унижают российское командование и контроль.

Также, по информации одного из милблогеров РФ, 28 июля Вооруженные силы Украины достигли продвижения возле Курдюмовки и Андреевки.

Напомним, в Черном море бурлит шторм — это усугубляет минную опасность. На черноморском побережье Николаевщины мину неизвестного типа прибило на берег, и она автоматически сдетонировала. Кроме того, боеприпасы также прибили к берегу Одесчины.