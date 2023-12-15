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На Одещині з водойми дістали автомобіль з людьми

15 грудня 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині з водойми дістали автомобіль з людьми
Автомобіль вилетів у водойму. Фото: ДСНС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області рятувальники вилучили з каналу легковий автомобіль з людьми. Відомо, що від обмороження пасажири машини померли у водоймі. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області. 

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Деталі інциденту

В Ізмаїльському районі, між селами Кислиця та Стара Некрасівка, рятувальники за допомогою буксирувального троса вилучили авто з каналу глибиною 2 метри. Крім того, в автівці знаходилося двоє людей: жінка 1982 року народження та чоловік 1987 року народження. На жаль, вони померли від обмороження та тривалого перебування у воді. 

Наразі усі деталі встановлюються. Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 рятувальники.

Нагадаємо, в Одеській області Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує обставини ДТП, в якій травмувалися люди. Йдеться про аварію, де правоохоронець напідпитку зіткнувся з вантажівкою. 

Також ми писали, що в Одеській області затримали водія, який скоїв смертельне ДТП. Чоловік наїхав на потерпілого та зник з місця події.

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