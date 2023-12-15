Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На Одесчине из водоема достали автомобиль с людьми arrow

На Одесчине из водоема достали автомобиль с людьми

15 декабря 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На Одесчине из водоема достали автомобиль с людьми
Автомобиль вылетел в водоем. Фото: ГСЧС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области спасатели изъяли из канала легковой автомобиль с людьми. Известно, что от обморожения пассажиры машины скончались в водоеме.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Читайте также:

Детали инцидента

В Измаильском районе между селами Кислица и Старая Некрасовка спасатели с помощью буксировочного троса изъяли авто с канала глубиной 2 метра. Кроме того, в автомобиле находились два человека: женщина 1982 года рождения и мужчина 1987 года рождения. К сожалению, они скончались от обморожения и длительного пребывания в воде.

Все детали устанавливаются. От ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 4 спасателя.

Напомним, в Одесской области Государственное бюро расследований (ГБР) расследует обстоятельства ДТП, в котором травмировались люди. Речь идет об аварии, где милиционер столкнулся с грузовиком.

Также мы писали, что в Одесской области задержали водителя, совершившего смертельное ДТП. Мужчина наехал на потерпевшего и скрылся с места происшествия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме