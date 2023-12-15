На Одесчине из водоема достали автомобиль с людьми
В Одесской области спасатели изъяли из канала легковой автомобиль с людьми. Известно, что от обморожения пассажиры машины скончались в водоеме.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
Детали инцидента
В Измаильском районе между селами Кислица и Старая Некрасовка спасатели с помощью буксировочного троса изъяли авто с канала глубиной 2 метра. Кроме того, в автомобиле находились два человека: женщина 1982 года рождения и мужчина 1987 года рождения. К сожалению, они скончались от обморожения и длительного пребывания в воде.
Все детали устанавливаются. От ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 4 спасателя.
Напомним, в Одесской области Государственное бюро расследований (ГБР) расследует обстоятельства ДТП, в котором травмировались люди. Речь идет об аварии, где милиционер столкнулся с грузовиком.
Также мы писали, что в Одесской области задержали водителя, совершившего смертельное ДТП. Мужчина наехал на потерпевшего и скрылся с места происшествия.
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