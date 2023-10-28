На Одещині за допомогою дрона затримали ухилянтів
На Одещині прикордонники за допомогою дрона затримали чергових ухилянтів. 14 порушників намагались незаконно перетнути державний кордон і потрапити до так званої Придністровської Молдавської Республіки.
Про це повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.
Деталі провальної втечі
Неподалік від населеного пункту Окни, що розташований на Одещині, прикордонники Подільського загону за допомогою БпЛА впіймали порушників державного кордону. Затримані виявилися жителями жителі Київської, Донецької, Сумської, Івано-Франківської, Тернопільської, Рівненської та Миколаївської областей — вони вирішили незаконно потрапити до так званої ПМР. За деталі маршруту кожен з "клієнтів" мав заплатити до $ 2 000 організаторам з Інтернет мережі. На ухилянтів були складені протоколи про вчинення адміністративного правопорушення.
Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали іноземця, який допомагав ухилянтам перетинати держкордон. За свої послуги він просив плату у розмірі 3,5 тисячі доларів США.
Також ми писали, що в Одеські області викрили чергову партію ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Правоохоронцям одночасно вдалося затримати одразу сімнадцятьох чоловіків призовного віку.
Додамо, що прикордонники Одеської області впродовж ночі 5 жовтня затримали порушників кордону. Чоловіки призовного віку намагалися нелегально потрапити до Молдови, оминаючи пропускні пункти.
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