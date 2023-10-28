На Одещині за допомогою дрона затримали "ухилянтів"

Ухилянти в об'єктиві БпЛА. Фото: ДПСУ

На Одещині прикордонники за допомогою дрона затримали чергових ухилянтів. 14 порушників намагались незаконно перетнути державний кордон і потрапити до так званої Придністровської Молдавської Республіки.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

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Деталі провальної втечі

Неподалік від населеного пункту Окни, що розташований на Одещині, прикордонники Подільського загону за допомогою БпЛА впіймали порушників державного кордону. Затримані виявилися жителями жителі Київської, Донецької, Сумської, Івано-Франківської, Тернопільської, Рівненської та Миколаївської областей — вони вирішили незаконно потрапити до так званої ПМР. За деталі маршруту кожен з "клієнтів" мав заплатити до $ 2 000 організаторам з Інтернет мережі. На ухилянтів були складені протоколи про вчинення адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали іноземця, який допомагав ухилянтам перетинати держкордон. За свої послуги він просив плату у розмірі 3,5 тисячі доларів США.

Також ми писали, що в Одеські області викрили чергову партію ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Правоохоронцям одночасно вдалося затримати одразу сімнадцятьох чоловіків призовного віку.

Додамо, що прикордонники Одеської області впродовж ночі 5 жовтня затримали порушників кордону. Чоловіки призовного віку намагалися нелегально потрапити до Молдови, оминаючи пропускні пункти.