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В Одесской области с помощью дрона задержали уклонистов

28 октября 2023 14:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области с помощью дрона задержали уклонистов
Уклонисты в объективе БпЛА. Фото: ГПСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области пограничники с помощью дрона задержали очередных уклонистов. 14 нарушителей пытались незаконно пересечь государственную границу и попасть в так называемую Приднестровскую Молдавскую Республику.

Об этом сообщает Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

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Детали провального побега

Недалеко от населенного пункта Окны, расположенного в Одесской области, пограничники Подольского отряда с помощью БпЛА поймали нарушителей государственной границы. Задержанные оказались жителями Киевской, Донецкой, Сумской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской и Николаевской областей — они решили незаконно попасть в так называемую ПМР. За детали прохождения маршрута каждый из "клиентов" должен был заплатить до $2 000 организаторам из интернета. На уклонистов были составлены протоколы о совершении административного правонарушения.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали иностранца, который помогал уклонистам пересекать госграницу. За свои услуги он просил плату в размере 3,5 тысяч долларов США.

Также мы писали, что в Одесские области разоблачили очередную партию уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Правоохранителям одновременно удалось задержать сразу семнадцать мужчин призывного возраста.

Добавим, что пограничники Одесской области ночью 5 октября задержали нарушителей границы. Мужчины призывного возраста пытались нелегально попасть в Молдову, минуя пропускные пункты.

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