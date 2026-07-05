На Одещині за ціною квартири продають базу відпочинку: деталі
На Одещині виставили на приватизаційний аукціон державну базу відпочинку "Фінансист", що розташована в Затоці. За об'єкт, який знаходиться майже біля моря, держава планує отримати 1,756 млн гривень.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вебпортал Prozorro.Sale.
Що саме продають
Згідно з інформацією майданчика Prozorro.Sale, на торги виставили базу відпочинку загальною площею 360,3 квадратного метра. Вона розташована за адресою: вулиця Приморська, 101Б, у Затоці та багато років перебувала на балансі Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації. Аукціон із продажу об'єкта запланований на 20 липня.
Історія бази
Базу "Фінансист" збудували ще за радянських часів як відомчий заклад для працівників фінансової сфери. Тоді подібні об'єкти часто отримували назви відповідно до професій — "Енергетик", "Будівельник", "Металург" чи "Зв'язківець". Після здобуття Україною незалежності база залишилася у державній власності й досі не була приватизована. Тепер її вперше виставили на відкритий аукціон.
Який стан комплексу
Згідно з оприлюдненими фотографіями, більшість будівель перебуває у незадовільному технічному стані та потребує капітального ремонту. Саме це, ймовірно, і вплинуло на стартову вартість об'єкта, попри його розташування неподалік морського узбережжя.
Водночас в мирний час земельна ділянка біля моря могла б коштувати значно дорожче, тому головною цінністю цього лота для потенційних інвесторів може стати саме місце розташування.
Продаж баз відпочинку на Одещині
Раніше в Одеській області на електронному аукціоні продавали базу відпочинку "Ракета". До комплексу входять кілька будівель, резервуар і майже 400 метрів огорожі. Торги відбудуться вже на початку грудня. До складу комплексу входить основна будівля площею 453,4 кв м. та кілька тимчасових споруд — кожна приблизно по 30 квадратних метрів. На території також розташована вбиральня площею 41,9 кв м., резервуар на 11,9 кв м. і огорожа завдовжки 377 метрів.
Новини.LIVE писали, що Фонд держмайна продає будинок конструкторського бюро заводу КІНАП в Одесі. Стартова ціна майже 29 мільйонів гривень. Колись занедбану будівлю хотіли перетворити на музей сучасного мистецтва, але задум залишився нереалізованим.
Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одеському районі на продаж виставили три великі земельні ділянки загальною площею майже 60 гектарів. Йдеться про територію в селі Молодіжне поблизу Одеси. Землю продають через електронний аукціон, а стартова ціна лоту перевищує 151 мільйон гривень.
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