На будівництві під Одесою загинув 30-річний робітник

На Одещині загинув будівельник — деталі трагедії
У селищі під Одесою сталася трагедія. Загинув будівельник, який виконував роботи на висоті. Правоохоронці з’ясовують усі обставини цього інциденту.
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
Загибель будівельника
Трагедія сталася в Авангардівській селищній громаді Одеського району. Під час виконання робіт на новобудові 30-річний чоловік зірвався з будівельної люльки, що перебувала на рівні сьомого поверху. Постраждалого доставили до лікарні, але врятувати його не вдалося — від отриманих травм він помер. Тіло направили на судово-медичну експертизу.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою (ч. 2 ст. 272 КК України). Наразі слідчі встановлюють усі деталі події під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури.
