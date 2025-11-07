На будівництві під Одесою загинув 30-річний робітник

Недобудова, біля якої сталася трагедія. Фото: головне управління Нацполіції Одещини

У селищі під Одесою сталася трагедія. Загинув будівельник, який виконував роботи на висоті. Правоохоронці з’ясовують усі обставини цього інциденту.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Загибель будівельника

Трагедія сталася в Авангардівській селищній громаді Одеського району. Під час виконання робіт на новобудові 30-річний чоловік зірвався з будівельної люльки, що перебувала на рівні сьомого поверху. Постраждалого доставили до лікарні, але врятувати його не вдалося — від отриманих травм він помер. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою (ч. 2 ст. 272 КК України). Наразі слідчі встановлюють усі деталі події під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури.

