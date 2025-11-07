На стройке под Одессой погиб 30-летний рабочий

Недострой, возле которого произошла трагедия. Фото: главное управление Нацполиции Одесской области

В поселке под Одессой произошла трагедия. Погиб строитель, который выполнял работы на высоте. Правоохранители выясняют все обстоятельства этого инцидента.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Гибель строителя

Трагедия произошла в Авангардовской поселковой громаде Одесского района. Во время выполнения работ на новостройке 30-летний мужчина сорвался со строительной люльки, находившейся на уровне седьмого этажа. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось — от полученных травм он скончался. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (ч. 2 ст. 272 УК Украины). Сейчас следователи устанавливают все детали происшествия под процессуальным руководством Беляевской окружной прокуратуры.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе бабушка избила трехмесячного младенца. Также мы писали, в Николаеве двое детей погибли из-за пьяной матери.