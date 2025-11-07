Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одесской области погиб строитель — детали трагедии

В Одесской области погиб строитель — детали трагедии

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 12:39
обновлено: 12:16
На стройке под Одессой погиб 30-летний рабочий
Недострой, возле которого произошла трагедия. Фото: главное управление Нацполиции Одесской области

В поселке под Одессой произошла трагедия. Погиб строитель, который выполнял работы на высоте. Правоохранители выясняют все обстоятельства этого инцидента.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Гибель строителя

Трагедия произошла в Авангардовской поселковой громаде Одесского района. Во время выполнения работ на новостройке 30-летний мужчина сорвался со строительной люльки, находившейся на уровне седьмого этажа. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось — от полученных травм он скончался. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (ч. 2 ст. 272 УК Украины). Сейчас следователи устанавливают все детали происшествия под процессуальным руководством Беляевской окружной прокуратуры.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе бабушка избила трехмесячного младенца. Также мы писали, в Николаеве двое детей погибли из-за пьяной матери.

Одесса трагедия смерть Одесская область Новости Одессы Будивельник
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации