Житель Одещини незаконно засіяв смугу біля річки

Житель Одещини незаконно засіяв захисну смугу річки Південний Буг озимою пшеницею. Через це було відкрито кримінальну справу, чоловіку довелося відшкодувати збитки, а суд прирік його до року позбавлення волі.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Подробиці справи

Місцевий мешканець без будь-яких дозвільних документів зайняв та розорав 10 гектарів землі на території Савранської селищної ради та засадив її озимою пшеницею. Ця земельна ділянка знаходиться у прибережній захисній смузі річки Південний Буг, а шкода спричинена діями підозрюваного, становила майже 350 тис. грн.

У ході розслідування чоловік визнав свою провину та відшкодував до бюджету селищної ради вказану суму у повному обсязі. У зв’язку з чим, між прокурором та підозрюваним укладено угоду про визнання винуватості.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 2 ст. 197-1 КК України (самовільне заняття земель прибережної смуги). Суд призначив покарання у виді року позбавлення волі з аналогічним іспитовим терміном.

