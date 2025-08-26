Житель Одесской области незаконно засеял полосу возле реки

Место преступления. Фото: Одесская областная прокуратура

Житель Одесской области незаконно засеял защитную полосу реки Южный Буг озимой пшеницей. Из-за этого было открыто уголовное дело, мужчине пришлось возместить убытки, а суд приговорил его к году лишения свободы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Подробности дела

Местный житель без каких-либо разрешительных документов занял и распахал 10 гектаров земли на территории Савранского поселкового совета и засадил ее озимой пшеницей. Этот земельный участок находится в прибрежной защитной полосе реки Южный Буг, а ущерб, причиненный действиями подозреваемого, составил почти 350 тыс. грн.

В ходе расследования мужчина признал свою вину и возместил в бюджет поселкового совета указанную сумму в полном объеме. В связи с чем, между прокурором и подозреваемым заключено соглашение о признании виновности.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 2 ст. 197-1 УК Украины (самовольное занятие земель прибрежной полосы). Суд назначил наказание в виде года лишения свободы с аналогичным испытательным сроком.

