На Одещині у 2025 році закрилося удвічі більше ФОПів, ніж відкрилося

Бізнесмен сумує. Фото ілюстративне: bankrot.by

З початку 2025 року на Одещині закрилося 8314 ФОПів, а відкрилося удвічі менше — 3 974. Однак набагато гірша ситуація в столиці України, де припинили свою діяльність 14 212 бізнесів.

Про це йдеться у дослідженні youcontrol.market.

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Закриття ФОПів в Україні

Загалом по Україні у I кварталі 2025 року закрилися понад 108 тис. ФОПів, що більш ніж на 50% перевищує показник IV кв. 2024 (близько 72 тис.) При тому приріст нових реєстрацій становить близько 20%. Кількість новостворених підприємств сягнула у I кв. 2025 сягнула 56,8 тисяч.

Статистика по регіонах

Найбільше ФОПів цього року було ліквідовано у столиці — у I кв. 2025 в Києві припинили діяльність 14 212 ФОПів. Серед областей найбільше закриттів зафіксовано на Харківськівщині (9 830 закриттів) та Дніпропетровщині (9 306). Четверте місце посіла Одеська область (8 314). На п'ятому опинилася Львівщина (7 062).

Статистика по регіонах. Інфографіка: youcontrol.market

Нагадаємо, нещодавно ми писали про австрійські інвестиції в підприємства на Одещині. А також про те, як отримати допомогу представникам малого та середнього бізнесу.