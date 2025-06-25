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Главная Одесса На Одесчине закрылось вдвое больше ФЛП, чем открылось — детали

На Одесчине закрылось вдвое больше ФЛП, чем открылось — детали

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Дата публикации 25 июня 2025 11:00
В Одесской области в 2025 году закрылось вдвое больше ФЛП, чем открылось
Бизнесмен грустит. Фото иллюстративное: bankrot.by
Ключові моменти Закрытие ФЛП в Украине Статистика по регионам

С начала 2025 года в Одесской области закрылось 8314 ФЛП, а открылось вдвое меньше — 3 974. Однако намного хуже ситуация в столице Украины, где прекратили свою деятельность 14 212 бизнесов.

Об этом говорится в исследовании youcontrol.market.

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Закрытие ФЛП в Украине

В целом по Украине в I квартале 2025 года закрылись более 108 тыс. ФЛП, что более чем на 50% превышает показатель IV кв. 2024 (около 72 тыс.) При этом прирост новых регистраций составляет около 20%. Количество вновь созданных предприятий достигла в I кв. 2025 достигло 56,8 тысяч.

Статистика по регионам

Больше всего ФЛП в этом году было ликвидировано в столице — в I кв. 2025 в Киеве прекратили деятельность 14 212 ФЛП. Среди областей больше всего закрытий зафиксировано на Харьковщине (9 830 закрытий) и Днепропетровщине (9 306). Четвертое место заняла Одесская область (8 314), а на пятом оказалась Львовщина (7 062).

Регіональна статистика відкриття та закриття ФОПів у I кварталі 2025 р.
Статистика по регионам. Инфографика: youcontrol.market

Напомним, недавно мы писали об австрийских инвестициях в предприятия в Одесской области. А также о том, как получить помощь представителям малого и среднего бизнеса.

Одесса ФЛП Одесская область Новости Одессы бизнес
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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