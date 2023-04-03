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На Одещині запрацював пропуск вантажних поїздів через кордон із Молдовою

3 квітня 2023 16:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині запрацював пропуск вантажних поїздів через кордон із Молдовою
Новий маршрут працює у напрямку Березино – Басарабяска
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У  підприємців  з'явилася можливість транспортувати експортні та транзитні вантажі у напрямку портів Рені, Галац та Джурджулешти коротшим маршрутом. Новий маршрут запрацював з  25 березня.

Про це повідомляє Департамент аграрної політики, продовольства за земельних відносин Одеської ОВА.

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"Загальна вартість транспортування експортних вантажів до портів Рені, Галац та Джурджулешти має зменшитися на 10-35 доларів на тонну залежно від вантажу та маршруту.  У свою чергу, вартість транспортування імпортного палива та нафтопродуктів в Україну з цих портів, за попередніми розрахунками, має зменшитися на 18-44 доларів за тонну",— йдеться у повідомленні.

Зазначимо, колійні підрозділи Державної спеціальної служби транспорту ремонтують та відновлюють  залізничні колії Одеської залізниці. Роботи ведуться на деокупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей.

Нагадаємо, на свята до рідних можна буде дістатись додатковими потягами від Укрзалізниці. Нові потяги почнуть курсувати вже з цих вихідних й будуть на маршрутах до 17 квітня. 

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