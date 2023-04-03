В Одесской области заработал пропуск грузовых поездов через границу с Молдовой

Новый маршрут работает в направлении Березино – Басарабяска

У предпринимателей появилась возможность транспортировать экспортные и транзитные грузы в направлении портов Рени, Галац и Джурджулешты по более короткому маршруту. Новый маршрут заработал с 25 марта.

Об этом сообщает Департамент аграрной политики, продовольствия за земельные отношения Одесской ОВА.

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"Общая стоимость транспортировки экспортных грузов в порты Рени, Галац и Джурджулешты должна уменьшиться на 10-35 долларов за тонну в зависимости от груза и маршрута. В свою очередь, стоимость транспортировки импортного топлива и нефтепродуктов в Украину из этих портов, по предварительным расчетам, должна уменьшиться на 18-44 долларов за тонну", — говорится в сообщении.

Отметим, путевые подразделения Государственной специальной службы транспорта ремонтируют и восстанавливают железнодорожные пути Одесской железной дороги. Работы ведутся на деоккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей.

Напомним, на праздники родным можно будет добраться дополнительными поездами от Укрзализныци. Новые поезда начнут курсировать уже с этих выходных и будут на маршрутах до 17 апреля.