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Без стрілянини не обійшлося: на Одещині затримали ухилянтів

2 липня 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області затримали ухилянтів
Затримані на кордоні ухилянти. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Троє чоловіків призовного віку таким чином хотіли уникнути мобілізації. 

Про це повідомила пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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"Жителі Донецької та Одеської областей вирішили потрапити за кордон у незаконний спосіб. Аби реалізувати свій план, вони знайшли "послуги виїзду за кордон" в закритому телеграм-каналі", — йдеться у повідомленні. 

Прикордонники зазначають, що один з ухилянтів намагався втекти, але попереджувальні постріли його зупинили. Наразі усіх чоловіків разом із "провідником" взяли під варту. Їм загрожує покарання за незаконний перетин кордону, яке передбачає позбавлення волі до 5 років.

Затримання ухилянтів на кордоні

Трьох осіб, які намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон, затримали вночі в районі прикордонного населеного пункту поблизу Ізмаїльського загону. Ця група мандрівників, яка прямувала до Молдови, була помічена тепловізором.

Додамо, в Болградському районі затримали одразу трьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути державний кордон. Одним зі затриманих був громадянин Молдови, який намагався незаконно потрапити на свою Батьківщину, уникаючи офіційний пункт пропуску "Виноградівка". 

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