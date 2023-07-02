Без стрілянини не обійшлося: на Одещині затримали ухилянтів
В Одеській області затримали ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Троє чоловіків призовного віку таким чином хотіли уникнути мобілізації.
Про це повідомила пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.
"Жителі Донецької та Одеської областей вирішили потрапити за кордон у незаконний спосіб. Аби реалізувати свій план, вони знайшли "послуги виїзду за кордон" в закритому телеграм-каналі", — йдеться у повідомленні.
Прикордонники зазначають, що один з ухилянтів намагався втекти, але попереджувальні постріли його зупинили. Наразі усіх чоловіків разом із "провідником" взяли під варту. Їм загрожує покарання за незаконний перетин кордону, яке передбачає позбавлення волі до 5 років.
Затримання ухилянтів на кордоні
Трьох осіб, які намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон, затримали вночі в районі прикордонного населеного пункту поблизу Ізмаїльського загону. Ця група мандрівників, яка прямувала до Молдови, була помічена тепловізором.
Додамо, в Болградському районі затримали одразу трьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути державний кордон. Одним зі затриманих був громадянин Молдови, який намагався незаконно потрапити на свою Батьківщину, уникаючи офіційний пункт пропуску "Виноградівка".