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Без стрельбы не обошлось: на Одесчине задержали уклонистов

2 июля 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали ухилянцев
Задержанные на границе уклонисты. Фото: ГПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержаны уклонисты, пытавшиеся незаконно пересечь государственную границу. Трое мужчин призывного возраста таким образом хотели избежать мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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"Жители Донецкой и Одесской областей решили попасть за границу незаконным способом. Чтобы реализовать свой план, они нашли "услуги выезда за границу" в закрытом телеграмм-канале", — говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что один из уклонистов пытался скрыться, но предупредительные выстрелы его остановили. Все мужчины вместе с "проводником" заключены под стражу. Им грозит наказание за незаконное пересечение границы, которое предусматривает лишение свободы до 5 лет.

Задержание уклонистов на границе

Трое человек, пытавшихся незаконно пересечь украинско-молдавскую границу, были задержаны ночью в районе пограничного населенного пункта вблизи Измаильского отряда. Эта группа путешественников, направлявшаяся в Молдову, была замечена тепловизором.

Добавим, в Болградском районе задержали сразу троих мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Одним из задержанных был гражданин Молдовы, пытавшийся незаконно попасть на свою Родину, избегая официального пункта пропуска "Виноградовка".

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