На Одещині троє чоловіків намагались втекти до Молдови

Затримання ухилянтів на кордоні. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

Протягом останньої доби прикордонні служби в Болградському районі затримали одразу трьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути державний кордон. Одним зі затриманих був громадянин Молдови, який намагався незаконно потрапити на свою Батьківщину, уникаючи офіційний пункт пропуску "Виноградівка".

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

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Також, в Одеській області, інший прикордонний наряд затримав двох громадян України. Це були 22-річний мешканець Львівщини та 26-річний мешканець міста Запоріжжя, які порушували правила перетину кордону.

Після ідентифікації осіб, які порушили правила, на них чекає судове провадження. У випадку громадянина Молдови, крім суду, також буде застосована депортація з України відповідно до законодавства.

Затримання ухилянтів на кордоні

Трьох осіб, які намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон, затримали вночі в районі прикордонного населеного пункту поблизу Ізмаїльського загону. Ця група мандрівників, яка прямувала до Молдови, була помічена тепловізором.

Зазначимо, недавно прикордонний наряд разом з оперативниками Подільського загону використав дрон для виявлення групи осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Завдяки точному спостереженню з повітря, були виявлені троє громадян України, які займалися ремонтом нелегальних переправ через кордон.

Також ми писали, що в Одеській області працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили двох правоохоронців, які займалися виготовленням та передачею підроблених документів для переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За такі послуги вони брали з ухилянтів до 6 тис. доларів США.